A: Why do you keep tapping your foot like that every time you sit down. It’s really annoying.

B: Am I tapping my foot? I hadn’t realized.

A: You do it pretty much every time you sit down.

B: What of it? It’s not all that big a deal.

A: 你坐著的時候為什麼要一直抖腳?這樣很難看耶。

B: 我有抖腳嗎?我自己沒有感覺。

A: 你只要坐著幾乎都會抖腳。

B: 那又怎樣?反正無傷大雅。

English 英文:

Chinese 中文: