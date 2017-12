A: What did you get for Christmas this year?

B: My mother knitted me a sweater; I’m wearing it now.

A: Your mother is cool. Did she do the design on the front, too?

B: Yep. The dog on the sweater is our family Labrador.

A: 你今年收到了什麼聖誕禮物?

B: 我媽親手編織了一件毛衣給我,就是我現在穿的這件。

A: 你媽媽真厲害。這上面的圖案是她自己設計的嗎?

B: 對啊。毛衣上的這隻狗是我們家養的拉布拉多犬。

English 英文:

Chinese 中文: