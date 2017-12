A: Wow, this gingerbread house is lovely. Where did you get it?

B: I made it myself.

A: You made it yourself? It looks very professional. Did you also do the figure of the Santa Claus and the frosting on the roof?

B: The figures I bought, but the rest I made myself from watching YouTube tutorials.

A: 哇,這個薑餅屋好可愛。你在哪裡買的?

B: 這是我自己做的。

A: 你自己做的?看起來好專業。連聖誕老人的人偶和屋頂上的糖霜也是你自己做的嗎?

B: 人偶是買的,但其他都是我看YouTube的教學影片自己做的。

English 英文:

Chinese 中文: