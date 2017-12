A: Do you know how to make an origami crane?

B: Of course I do. That’s the most basic one.

A: Well, can you show me how to do it?

B: Sure. First, you need a piece of perfectly square paper.

A: 你知道怎麼摺紙鶴嗎?

B: 當然知道囉,那是最基本的。

A: 那你可以教我嗎?

B: 好啊。首先,要有一張正方型的紙。

