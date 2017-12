A: I’ve signed up for a Hakka language course at a community college.

B: Really. Why do you want to learn Hakka?

A: There’s some Hakka in my family tree, so I’ve always wanted to learn the language.

B: That so? Do any of your family or relatives speak Hakka?

A: 我報了社區大學的客家語班。

B: 是喔,為什麼想要學客家話?

A: 我本來就有客家血統,所以一直都很想學客家話。

B: 原來如此? 你有家人或親戚會說客家話嗎?

English 英文:

Chinese 中文: