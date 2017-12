A: I have a book that needs to be returned today, but the library is closed. Is there a way I can return it?

B: Just put it in the book drop.

A: Where is that?

B: There’s one at the library entrance.

A: 我有本書今天到期,但今天圖書館沒開,不知道怎麼還。

B: 直接把書丟到還書箱就好了。

A: 哪裡有還書箱啊?

B: 圖書館的門口就有一個。

English 英文:

Chinese 中文: