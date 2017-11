A: I’ve read that looking at your mobile phone at night stops you sleeping.

B: Well, yes. It’s about light temperature: Blue light tricks your brain into thinking it’s still daytime.

A: So maybe I should just stop using my phone at night.

B: That would be one way. Or you can set it to emit warmer light in the evening.

A: 我有讀到文章說,晚上看手機會睡不著。

B: 嗯,對啊,是因為色溫。藍光會讓大腦覺得還是白天。

A: 或許我應該要避免在晚上用手機。

B: 嗯,這是一個方法,除此之外也可以更改手機設定,在晚上把螢幕的光調成暖色。

English 英文:

Chinese 中文: