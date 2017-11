A: Do you know a good shoe store?

B: What’s wrong?

A: The sole of my shoe is coming away. It’s my favorite pair.

B: That happens a lot in Taiwan. It’s the climate. I think the glue rots easily.

A: 你知道哪裡有不錯的修鞋店嗎?

B: 為什麼問這個?

A: 我的鞋底脫落了,而且還是我最愛穿的鞋。

B: 這在台灣還蠻容易發生的。因為天氣的緣故。我覺得黏膠特別容易破損。

English 英文:

Chinese 中文: