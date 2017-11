A: My wife’s friend asked if she could come for dinner at the weekend.

B: That sounds nice. It’s good to be sociable.

A: Yeah, but then she asked if she could invite a whole group of friends, too.

B: Whoops. Sounds like your weekend has been hijacked.

A: 我太太的朋友問說她週末可不可以來吃晚餐。

B: 喔,應該不錯啊,有社交活動很好啊。

A: 嗯,可是她之後又問說可不可以帶一群朋友一起來。

B: 呃,是喔,感覺她完全主導了你的週末規劃。

English 英文:

Chinese 中文: