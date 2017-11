A: Do you ever look up at the night sky and wonder about the beauty of creation?

B: No, I just look down at my desk and try to get my work done.

A: That’s a pretty sad way of looking at things.

B: I have no time for dreaming. Someone’s got to put food on the table.

A: 你有沒有過看著夜空,忍不住驚嘆萬物的美好?

B: 沒有,我都是看著辦公桌,想要趕快完成工作。

A: 這樣蠻悲哀的。

B: 我沒時間做白日夢,總有人要負責養家賺錢吧。

English 英文:

Chinese 中文: