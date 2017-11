A: What are you rubbing on?

B: Eye cream so I can avoid lines around the eyes.

A: Your skin is very good as it is. Do you need to rub that stuff on?

B: Of course. Once you get wrinkles, they’re there to stay.

A: 你在擦什麼?

B: 我在擦眼霜,這樣可以預防眼睛四周長細紋。

A: 你的皮膚已經很好了,還須要擦這個嗎?

B: 當然囉,皺紋一旦長出來就很難消掉了。

English 英文:

Chinese 中文:

00">