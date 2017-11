A: A few days ago I uploaded the photos from my Korea trip, and only one person has left a comment.

B: Oh, yes, I saw the photos you uploaded.

A: Why didn’t you click “like”?

B: You uploaded 600 photos in one go. I haven’t had time to look at each one, so I didn’t click “like.”

A: 我前幾天上傳了我去韓國玩的照片,結果居然只有一個人留言。

B: 喔,我有看到你上傳的照片。

A: 那你怎麼沒有按讚?

B: 你一口氣上傳了六百張照片,我還沒空一一去看,所以就沒按讚。

English 英文:

Chinese 中文:

00">