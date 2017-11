A: You’re drinking coffee this late, aren’t you worried you won’t be able to sleep.

B: I have to get this draft done tonight, I might be working all the way through to the morning.

A: Huh. Are you having to catch up on a homework assignment?

B: No, I’m writing a novel. I’m entering a writing competition, and tomorrow is the last day for submissions.

A: 你這麼晚還喝咖啡,不怕睡不著嗎?

B: 我今天晚上要趕稿,可能會忙到清晨。

A: 是喔,是要趕作業嗎?

B: 不是,是要寫小說。我想要投文學獎,明天是收件最後一天。

English 英文:

Chinese 中文:

