A: The wind blew my umbrella inside out.

B: That happened to me, too. The wind is so strong today.

A: When the wind and rain is this bad you really have to wear a rain coat.

B: Yeah, and wear shorts and Wellington boots, otherwise you’ll get soaked from the waist down.

A: 我的雨傘被風吹到開花了。

B: 我的也是。今天風太大了。

A: 這種強度的風雨只能穿雨衣了。

B: 對啊,最好還要搭配短褲和雨鞋,否則下半身還是會全濕。

English 英文:

Chinese 中文:

