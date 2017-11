A: The crabs in the fish tank look pretty healthy, would you like to order some?

B: Sure, but I don’t know how to choose a crab.

A: Do you like crab roe? If so, choose a female one.

B: OK, and we need to pick one that looks active, right?

A: 魚缸裏的螃蟹看起來很健康,要不要點幾隻螃蟹來吃?

B: 好啊,但我不太會挑螃蟹。

A: 你喜歡吃蟹黃嗎?喜歡的話就挑母蟹。

B: 好,要挑選比較有活力的,對吧。

English 英文:

Chinese 中文:

