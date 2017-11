A: The sun isn’t out, so why are you wearing sunglasses?

B: Because I have a sty on one of my eyes.

A: Oh really. Is it serious?

B: No, not really. I’ve been applying eye drops so it’s already much smaller than before.

A: 現在又沒出太陽,幹麼戴著墨鏡?

B: 因為我長針眼了。

A: 是喔,有很嚴重嗎?

B: 還好,我有在點眼藥,所以已經越來越小了。

English 英文:

Chinese 中文:

