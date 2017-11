A: My stomach’s rumbling, is there anything in the fridge?

B: Nope. There’s just instant noodles and canned tuna.

A: Is the bread from a few days ago already finished?

B: I discovered mold growing on it this morning so I threw the whole thing away.

A: 肚子好餓,冰箱裡有吃的嗎?

B: 沒有,只有泡麵和鮪魚罐頭。

A: 前幾天買的麵包都吃完了嗎?

B: 我今天早上發現麵包發霉了,就把整包都丟了。

English 英文:

Chinese 中文:

