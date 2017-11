A: Did you go and do something on your birthday?

B: Nope, I had to go to work, so I’m going to celebrate with my family at the weekend instead.

A: How will you celebrate?

B: We’ll go to Wulai for a soak in the hot springs. I haven’t been there in ages so I’m really looking forward to it.

A: 你生日有出去玩嗎?

B: 沒有,因為那天我要上班,所以計劃這個週末再和家人補慶祝。

A: 你們打算怎麼慶祝呢?

B: 我們要去烏來泡溫泉。我已經好幾年沒去烏來了,蠻期待的。

English 英文:

Chinese 中文:

00">