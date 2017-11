A: I really like your hairstyle, where did you get it done?

B: At a hair salon near to my house. The hairdresser I use is really talented and always gets what I want.

A: My favorite hairdresser recently quit, so now I’m not sure where I should go.

B: I really recommend this salon, the only downside is that it’s a little pricier than most other places.

A: 你的髮型真好看,是在哪裡剪的?

B: 我家附近的髮型沙龍。那個髮型設計師很厲害,也很好溝通。

A: 我最喜歡的設計師最近離職了,所以我現在都不知道該去哪裡剪髮比較好。

B: 這一家我還蠻推薦的,唯一的缺點是他剪髮比一般髮廊貴。

English 英文:

Chinese 中文:

