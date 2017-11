A: I’ve bought a big bag of bagels, would you like to take a few with you?

B: What flavor are they? It looks like there are berries inside.

A: They’re blueberry flavor, but the taste of blueberry isn’t very strong.

B: I’ve never eaten blueberry bagels before, so I’ll take just one. Thanks.

A: 我買了一大包貝果,你要不要拿幾個回去?

B: 這是什麼口味的?看起來好像有加莓果。

A: 這是藍莓口味,但吃起來沒什麼藍莓的味道。

B: 藍莓的我沒吃過。那我拿一個就好了,謝啦。

English 英文:

Chinese 中文:

00">