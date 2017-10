A: This drink is disgusting. Try it.

B: Why do you ask me to try it if you think it’s disgusting?

A: How will you know how bad it is if you don’t try it?

B: I’ll just take your word for it.

A: 這飲料的味道好噁心,你喝喝看。

B: 你覺得噁心幹麼還要我喝啊。

A: 你不喝怎麼會知道這飲料到底有多糟?

B: 我相信你的判斷。

English 英文:

Chinese 中文:

