A: Do you have any regrets?

B: Yes. Being asked as a kid if I wanted to learn a musical instrument and saying no.

A: We didn’t get the choice when we were kids. I drew the short straw and learned the tuba.

B: It doesn’t really matter. I’m not musical, anyway.

A: 你有什麼後悔的事情嗎?

B: 有啊。我小時候本來可以學樂器的,但我那時候不肯。

A: 我是完全沒有選擇的,運氣不好,剛好就被指定要學低音號。

B: 其實不會樂器也沒什麼啦,反正我本來就沒有音樂天分。

