A: What was that loud bang?

B: Bird strike. A seabird just smacked into the window at the side of the house.

A: How do you know?

B: I can see it on the ground outside. I’ll go check if it’s still alive.

A: 那個撞擊聲是什麼?

B: 是一隻鳥。有隻海鷗撞上房子側邊的窗戶。

A: 你怎麼知道?

B: 我看到牠在外面地上。我去看看牠是不是還活著。

