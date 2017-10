A: What are the chances of an asteroid hitting the Earth?

B: Well, pretty low, I would think, but a low risk is still a risk.

A: It’s the kind of thing that keeps me awake at night.

B: I think there are a lot more pressing dangers in the world without having to worry about asteroid strikes.

A: 小行星撞地球的機率有多高呢?

B: 嗯,應該蠻低的吧,但也不是沒可能。

A: 這種事有時候會讓我擔心得睡不著。

B: 這世界上有太多比小行星撞地球還要更緊迫可怕的事情了,應該還輪不到擔心那個吧。

English 英文:

Chinese 中文: