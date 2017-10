A: Whenever it rains heavily, water collects in the stairwell between my door and my neighbor’s.

B: Somebody ought to do something about that.

A: Actually, the water comes from a hole in the wall just behind my outer front door.

B: I bet you’re popular with your neighbor, then.

A: 每次下大雨,我和鄰居中間的樓梯間都會累積很多水。

B: 這應該要做點什麼,處理一下吧 。

A: 我家門後面的牆上有個洞,其實水是從那裡流出來的。

B: 呃,你和你鄰居關係應該不太好吧?

English 英文:

Chinese 中文: