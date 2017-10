A: A friend of mine had a stroke the other week. He’s only 34.

B: That’s terrible. What caused it?

A: The doctor reckons it’s a combination of poor diet, no exercise and lack of sleep.

B: If that’s the case, I think I should change my lifestyle.

A: 我有個朋友昨天中風了,他才三十四歲。

B: 好可怕,怎麼會這樣?

A: 醫生說是飲食不健康、缺乏運動、加上睡眠不足造成的。

B: 是喔,如果是這樣,我也要改變我的生活習慣才行。

English 英文:

Chinese 中文: