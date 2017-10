A: Your eye is all red. It looks very sore.

B: Yeah, I have conjunctivitis. I went to the eye clinic and they gave me eyedrops.

A: Is it very contagious?

B: Yeah, it is. I have to make sure I use a separate face towel at home.

A: 你的眼睛好紅喔,看起來好像很不舒服。

B: 對啊,我得了結膜炎。我有去看眼科,拿了眼藥。

A: 這會很容易傳染嗎?

B: 蠻容易的,我在家擦臉都會用我自己專用的毛巾。

English 英文:

Chinese 中文: