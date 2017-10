A: My problem is I get easily distracted.

B: When you sit down to a task, turn everything off. Mute your phone and turn off all social media notifications.

A: What if there’s an emergency?

B: How often does that actually happen?

A: 我最大的問題就是容易分心。

B: 你坐下來工作的時候,應該把所有無關的東西都關掉,把手機調成靜音,社群媒體的通知也都關掉。

A: 萬一有緊急事件怎麼辦?

B: 緊急事件發生的機率會有多高?

