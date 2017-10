A: I just watched an excellent inspirational speech on YouTube.

B: What was it that impressed you?

A: The speaker said, to earn respect at work, you must be at least two of three things: good at your job, punctual or popular.

B: I think I would agree with that.

A: 我剛剛在YouTube上看了一個演講,覺得深受啟發。

B: 是喔,這演講哪裡打動你了?

A: 這個演講說,要在工作上贏得別人的尊敬,必須要做到以下三點中至少兩點:工作能力強、準時、受人歡迎。

B: 嗯,感覺蠻有道理的。

English 英文:

Chinese 中文: