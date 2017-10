A : I go to bed tired and wake up tired. I can’t seem to get enough sleep.

B : Sounds like you need a proper holiday. Stop thinking about work for 10 days.

A : Fat chance of that. We’re just too busy in the office.

B : Well, try to focus on a different task. They say a change is as good as a holiday.

A : 我每天晚上都累癱,早上起來又還是很累,就是睡不飽。

B : 你大概需要休個長假,最好是連續十天都不用想工作的事。

A : 如果可以就好了,我們辦公室事情很多的。

B : 那就試試看做一點不一樣的工作,不是有人說生活中的改變就和休假一樣有益嗎?

