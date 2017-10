A: Be careful with that sparkling water. It explodes if you open it too quickly.

B: I know. I opened one on the bus and I drenched the woman sitting next to me.

A: The trick is to twist the cap until it pops and then quickly twist it closed again.

B: It’s a bit late for the poor woman on the bus.

A: 開氣泡水的時候要小心喔,如果你開太快的話會爆開。

B: 我知道,有一次我在公車上開氣泡水,把旁邊的女乘客弄得全身是水。

A: 開瓶的秘訣是在扭開瓶蓋以後馬上把它蓋回去。

B: 你現在說這個,對於車上那名不幸的女子來說有點太晚了。

English 英文:

Chinese 中文: