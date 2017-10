A: The problem with electronics is the built-in obsolescence.

B: Well, I guess manufacturers imagine you’ll be needing the next generation in a few years.

A: I don’t think they’re thinking of us. It’s just a way to make more money.

B: Well, that’s why they’re in business in the first place.

A: 電子產品的問題就是它有內建的淘汰機制。

B: 嗯,廠商多半都會設想你幾年後就會需要更新一代的產品。

A: 我才不覺得他們是為我們設想咧。他們只是想賺更多錢。

B: 會開公司當然就是為了賺錢啊。

English 英文:

Chinese 中文: