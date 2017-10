A: Are you into board games? We’re having a Risk evening.

B: Risk? What’s that?

A: It’s a game of world domination. It takes a few hours to complete though.

B: I’m not sure I have the stamina for that.

A: 你喜歡桌遊嗎?我們今天晚上要玩「戰國風雲」。

B: 那是什麼啊?

A: 是世界爭霸戰的遊戲。玩這要花幾個小時喔。

B: 我恐怕沒有那個精力。

English 英文:

Chinese 中文: