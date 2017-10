A: There’s a car parked right in front of our door.

B: Take a photo of it, with the number plate, and report it to the police.

A: The police won’t do anything.

B: Don’t be so sure. I reported someone last year and the police were around in 30 minutes.

A: 有一輛車停在我們家門口。

B: 拍張照片,要把車牌拍進去,然後再報警。

A: 警察才不會管這種事呢!

B: 難說喔!我去年通報過一次,結果警察大概半小時就來了。

English 英文:

Chinese 中文: