A: I feel dizzy and like I’m going to throw up.

B: It’s normal to feel uncomfortable when you’ve just stopped running. Walk around a bit, you’ll feel better.

A: I’m really tired. I need to sit down and rest a bit.

B: You have to walk around after vigorous exercise, you shouldn’t sit down right away.

A: 我覺得頭暈想吐。

B: 剛跑完步覺得有點不舒服是正常的,走一走就會比較好了。

A: 我好累,想要直接坐下來休息。

B: 激烈運動完一定要先走一走,不要馬上坐下來。

English 英文:

Chinese 中文: