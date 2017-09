A: My god, your kitchen sink is piled up with dirty plates.

B: Oh, I hate washing up, so I just wait until I don’t have any clean plates left and wash some up.

A: I doubt you wash up that often, then. All those leftovers sitting in the sink will breed germs.

B: I know I shouldn’t do this, but I’m just lazy.

A: 天啊,你的廚房水槽裡也太多髒碗盤了吧。

B: 喔,我很討厭洗碗,所以都會等到沒有碗可以用的時候才洗。

A: 難道你都很久才洗一次碗嗎?食物殘渣這樣泡在水槽裡會孳生細菌耶。

B: 我也知道這樣不好,但就是懶。

English 英文:

Chinese 中文: