A: I told you not to take the highway, there’s sure to be a traffic jam at this time of day.

B: It’s like this everywhere at this hour. We’ll get stuck in traffic wherever we are.

A: Not necessarily. If you avoid the main roads, you might not hit a traffic jam.

B: Oh, leave it, will you? We’re stuck in traffic now, all we can do is wait.

A: 我就跟你說不要走高速公路,這個時候一定會塞車。

B: 這個時間走哪一條路都一樣,就算是平面道路也會塞。

A: 那倒不一定,如果你避開主要道路,還是有可能不會塞車的。

B: 不要再抱怨了啦,反正現在都已經塞在這裡,也只能等了。

English 英文:

Chinese 中文: