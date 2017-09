A: I’ve had a dull ache in my ear ever since I did a dive in the swimming pool yesterday.

B: Did you damage your ear drum when you dove?

A: I suspect that’s what happened, too.

B: You should go and see a doctor. For the moment, do your best to keep your ear dry, don’t let any water get in.

A: 我的耳朵自從昨天在游泳池跳水以後就一直隱隱作痛。

B: 是不是跳水的時候傷到耳膜了?

A: 我也懷疑是這樣。

B: 還是先看個醫生吧。這段期間盡量保持耳朵乾燥,不要讓耳朵進水。

English 英文:

Chinese 中文: