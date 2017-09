A: You have a spider hanging down from your head.

B: Really? Where?

A: It’s hanging from your hair, just by your ear.

B: No wonder there’s been something in my peripheral vision on and off since this morning.

A: 你的頭上有一隻蜘蛛。

B: 真的嗎?在哪裡?

A: 牠掛在你的頭髮上,就在你的耳朵旁邊。

B: 難怪我從早上開始,每隔一陣子就好像看見有東西在眼前晃。

