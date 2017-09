A: How come you’re limping?

B: I sprained my leg muscle jogging yesterday.

A: Did you not do enough warm-ups?

B: It’s because I went running 5km after not having exercised for so long, and it was just too much for my body.

A: 你走路怎麼一跛一跛的?

B: 我昨天慢跑的時候扭到腳了。

A: 是熱身不夠造成的嗎?

B: 是因為我太久沒運動了,突然跑五公里,身體受不了。

English 英文:

Chinese 中文: