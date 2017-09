A: Wow, that restaurant is doing all-you-can-eat raw oysters. Let’s give it a go.

B: Sure, but you have the oysters, I’ll order something else.

A: You don’t like raw oysters?

B: I don’t like the fishy smell. Actually, I’m not keen on any raw seafood.

A: 哇,那家餐廳有生蠔吃到飽耶,我們去吃吧。

B: 好啊,但你自己吃生蠔就好了,我要點別的。

A: 你不喜歡吃生蠔嗎?

B: 我不喜歡生蠔的腥味。其實只要是生的海鮮我都不喜歡。

English 英文:

Chinese 中文: