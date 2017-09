A: My hair keeps falling out. I don’t know if it’s because of stress.

B: You’ve been trying to lose weight and haven’t been eating enough. Is it because of poor nutrition?

A: Now that you mention it, it started falling out around the time I started dieting.

B: Dieting should be about health, you shouldn’t be going without nutrients. You should try something else.

A: 我最近一直掉頭髮,不知道是不是壓力太大了。

B: 你最近為了減肥都吃很少,是不是營養不良造成的?

A: 這麼說起來,確實是在我開始節食以後才掉髮的。

B: 減肥是為了健康,不應該犧牲營養,還是換個方法吧。

English 英文:

Chinese 中文: