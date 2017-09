A: How many classes are you taking this semester?

B: Six. I have classes Monday through Friday.

A: How can you take so many classes?

B: Because this semester I’ve applied to minor in Japanese, so I need to get 30 extra credits.

A: 你這學期修幾門課?

B: 我修六門,週一到週五都有課。

A: 你怎麼修這麼多課?

B: 因為我這學期開始申請輔修日文系,要多修三十學分。

English 英文:

Chinese 中文: