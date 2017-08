A: Do you want to go bowling this evening?

B: Sure. I haven’t been bowling in ages. Get some others along, too. It’s more interesting with a group of people.

A: I’ll see if my cousin wants to come along.

B: Do you have to? He always forgets to bring his wallet, so that others have to pay.

A: 今天晚上要不要一起去打保齡球?

B: 好啊,我好久沒打保齡球了。多邀一些人吧。人多比較有意思。

A: 那我找我表弟一起來好了。

B: 可以不要找你表弟嗎?他每次都不帶錢包,故意讓別人幫他出錢。

English 英文:

Chinese 中文: