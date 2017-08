A : Oh darn, I forgot my keys. I only have my cellphone on me.

B : What time does your family get home?

A : Mom’s at work. She won’t be back until after seven this evening.

B : Then come wait at my house. There’s stuff to eat if you’re hungry.

A : 糟糕,我忘了帶鑰匙。身上除了手機什麼都沒有。

B : 你家人什麼時候回家?

A : 我媽在上班,她要晚上七點多才會回來。

B : 那你先來我家坐坐吧,肚子餓的話我家也有些吃的。

English 英文:

Chinese 中文: