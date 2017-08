A: I’m taking a flight tomorrow evening. I’m starting to get nervous already.

B: Do you get acrophobia?

A: No, but I do get claustrophobia. After they’ve shut the cabin doors, I get all restless.

B: Well, I don’t get claustrophobia, but I hate flying. I can’t sleep a wink; I just watch movies the whole time.

A: 我明天晚上要搭飛機,現在就已經開始緊張了。

B: 你有懼高症嗎?

A: 沒有,但我有幽閉恐懼症。飛機艙門關上以後,我就會坐立不安。

B: 我雖然沒有幽閉恐懼症,但也很怕搭飛機。我在飛機上完全睡不著,只好一直看電影。

