A : This dehumidifier plug has three prongs, but the sockets in this room only have two holes.

B : So buy an adapter. They really don’t cost that much.

A : Can’t I just yank the third prong out?

B : That’s a bit dangerous, you might get an electric shock.

A : 你這個除濕機的插頭是三極的,但房間裡只有兩個插孔的插頭。

B : 買個轉接頭就好了啊,一個才幾十塊錢。

A : 不能直接把多出來的第三極拔掉嗎?

B : 這樣不安全,會有觸電的危險。

English 英文:

Chinese 中文: