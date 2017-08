A: Damn. The library’s closing in another half hour, and I’m only halfway through writing my paper. I have to hand it in tomorrow.

B: So take the materials home with you.

A: But my laptop broke yesterday, and I haven’t sent it in for repair yet.

B: I’m afraid I can’t help you there, I don’t have my own computer.

A: 完了,圖書館再過半小時就要關了,但我報告才寫了一半而已。明天就要交了。

B: 那你就把資料帶回家寫吧。

A: 但我的筆電昨天壞了,還沒空送修。

B: 我也幫不上忙,因為我自己也沒有電腦。

English 英文:

Chinese 中文: