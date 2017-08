A: Is the air-con working? It’s been on for ages and it’s still not cool in here.

B: Is it because you haven’t cleaned the filter for some time?

A: I don’t think so, I only cleaned it two weeks ago.

B: Let me take a look. You’ve set it to “fan” mode, no wonder the room isn’t getting any cooler.

A: 冷氣是不是壞了?開了老半天都不冷。

B: 是不是太久沒洗濾網了?

A: 應該不是,我兩個禮拜前才洗濾網的。

B: 我看看。你選到送風模式了,難怪不冷。

English 英文:

Chinese 中文: