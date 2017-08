A: My fingernail split. It’s really painful.

B: Why did it split?

A: Well, I hit my finger when I was hammering a nail just now.

B: I’ll apply some ointment and bandage it up for you.

A: 我的指甲裂開了,好痛。

B: 怎麼會裂開?

A: 剛剛在打釘子的時候不小心敲到手指。

B: 我幫你擦藥包紮一下。

English 英文:

Chinese 中文: